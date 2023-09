Garage Ruspi e via Varsavia, lavori quasi finiti

Ex garage Ruspi di Latina pronto per la fine di novembre. I lavori si concluderanno, dopodiché ci saranno i tempi per il collaudo, quindi per dicembre potrebbe già essere rilasciato dal settore Lavori pubblici e consegnato al settore Patrimonio del Comune. I lavori sono già oltre il 60-70%, come attestato anche dai sal. Lavori che - ha chiarito la dirigente comunale del settore Lavori pubblici Angelica Vagnozzi nel corso della commissione convocata dal presidente Fausto Furlanetto per l'analisi dello stato dei lavori - non sono stati semplici. Principalmente per due motivi. Il primo è che la struttura ha dovuto superare difficili test antisismici, essendo antica, ampia, alta e dotata di molte superfici vetrate: una situazione tale per cui si è reso necessario investire molto sul consolidamento della struttura stessa. L'altro è rappresentato dalle interruzioni subite dai lavori a causa della scoperta di superfici di amianto che è stato necessario far rimuovere da ditta specializzata. Anche perché - è stato sottolineato - si era nel pieno centro, zona ad alta densità abitativa.

IL NODO AMIANTO

EX SCUOLA DI VIA VARSAVIA

Amianto che, in base alle analisi effettuate, sarebbe stato posato tra gli anni 50 e gli anni 60, a copertura della struttura. Oltre alla rimozione dell'amianto, e al consolidamento delle strutture, è stata anche rifatta la pavimentazione, rinnovati gli impianti e creati spazi appositi per le centrali di questi ultimi. Ora restano da completare gli infissi, l'installazione dell' ascensore, e alcune piccole, ultime migliorie. Nato come garage e distributore di benzina, poi concessionaria di auto francese, infine supermercato, l'ex garage Ruspi rappresenta uno degli edifici storici più simbolici del capoluogo pontino. Acquisito al patrimonio comunale, e ristrutturato grazie a tre differenti forme di finanziamento, la maggiore delle quali rientra nel progetto "Latina anche città di mare" con i fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ex garage Ruspi ha ora un'immensa sala al piano terra, che sarà dedicata a esposizioni temporanee, e una più piccola al piano superiore, intesa come spazio di coworking. Per il futuro, l'amministrazione potrebbe pensare all'affidamento in gestione, magari anche con uno spazio ristoro o un bookshop. Tra le proposte emerse ieri, quella di Loretta Isotton (Lbc) per una biblioteca di libri di arte e architettura, vista anche la vicinanza con la Casa dell'Architettura; secondo Simona Mulè (FdI) spetterà alle commissioni competenti valutare l'utilizzo. Un museo? La Vagnozzi ha chiarito che l'impiantistica realizzata è per esposizioni temporanee; per un museo stabile servirebbe modificarla.Ad uffici sarà destinata invece l'ex scuola di via Varsavia, anche questa in fase di ristrutturazione grazie ai fondi del governo. Anche in questo caso, i lavori sono in fase di completamento e il complesso potrebbe essere rilasciato al Patrimonio entro fine anno. In questo caso, superate le iniziali difficoltà dovute a infiltrazioni che hanno portato alle impermeabilizzazioni e al rifacimento di parte del solaio, l'avanzamento dei lavori è circa al 30%: saranno realizzate strutture in cemento armato per realizzare il futuro archivio degli uffici.