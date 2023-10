Un dopo pranzo domenicale movimentato per gli abitanti di via Tevere adin pieno centro cittadino. Verso le 14.30 un fumo acre e denso ha avvolto i palazzi della via che collega Isola del Liri alla collina di Capitino, interessando anche la vicina via Po. Del fumo fuoriusciva da uno dei garage sotterranei della palazzina che ospitava anni fa al pian terreno la "Dispensa Upim", attività chiusa da più di vent'anni. Il garage è di un privato, che subito dopo pranzo, pare abbia acceso del materiale plastico, forse, per far pulizia all'interno della sua rimessa. L'aria irrespirabile ha allarmato gli inquilini che hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Sora, un'ambulanza e i carabinieri della locale stazione di Isola del Liri, che sono arrivati prontamente sul posto.

Dal palazzo molti si sono riversati per strada, la paura che potesse accadere qualcosa di serio allo stabile ha preso il sopravvento sullo loro stato d'animo. Una volta sul posto i vigili del fuoco hanno individuato l'origine del fumo e nel giro di una decina di minuti hanno messo in sicurezza l'intera area. Non è stato necessario far evacuare lo stabile interessato dal fumo, tantomeno quelli adiacenti e nessuno degli inquilini ha dovuto far ricorso ai sanitari. Solo spavento e tanta paura: «Ci siamo spaventati raccontano gli inquilini non sapevamo da dove provenisse il fumo nero che era entrato nelle nostre abitazioni e quindi è scattato l'allarme su ogni pianerottolo. Tutti fuori dai nostri portoni a chiederci cosa dovevamo fare, in questi casi il panico prende il sopravvento. Eravamo in strada quando sono arrivati i vigili del fuoco e fortunatamente il tutto si è risolto nel giro di pochi minuti. L'importante è che non ci sono state conseguenze per la struttura e per le persone del palazzo».