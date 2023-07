Giovane padre trovato impiccato con una catena fissata al soffitto del garage

Grande dolore e commozione a Fara San Martino (Chieti) per la morte di B.M., 29 anni, di origine sudamericana, che ieri pomeriggio si è tolto la vita impiccandosi. Il triste episodio, su cui indaga la procura di Chieti, si è verificato poco dopo le 15. Dall'interno dell'abitazione dove l'uomo viveva solo, sono state prima sentite delle urla poi sono stati allertati i vigili del fuoco di Casoli per l'apertura dell'ingresso. Al loro arrivo la porta era già stata sfondata.

Poi la drammatica scoperta nel garage dove la vittima è stata trovata impiccata con una catena al soffitto. Il 118 ha provato a fare un tracciato ma alla fine ha dovuto solo constatare, purtroppo, il decesso. Domani a Chieti ci sarà l'ispezione cadaverica. Indagano i carabinieri di Palombaro. Non si conoscono i motivi del gesto. L'uomo lavorava come Oss in una struttura per anziani. Di recente aveva avuto ritirata la patente. Da una precedente relazione aveva avuto una bambina.