Manifestazione di protesta dopo la chiusura per aver violato le norme anti Covid: denunciati in 15

Hanno protestato per le chiusure a seguito delle violazioni delle norme anti Covid, adesso sono stati denunciati a vario titolo per a vario titolo, di radunata sediziosa in concorso, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone in concorso, molestia e disturbo alle persone, violazione alle disposizioni relative alle riunioni pubbliche ed assembramenti in luoghi pubblici.

Sono 15 le persone residenti tra Formia e Gaeta, segnalate dai Carabinieri perché ritenute responsabili dei reati. Si tratta di titolari o dipendenti di esercizi pubblici che nella notte il 9 e il 10 agosto si erano resi promotori, di una manifestazione di protesta, non autorizzata cui hanno preso parte circa 100 persone, contro i provvedimenti di chiusura emessi nei loro confronti da Autorità Amministrative e di Polizia di Gaeta.

