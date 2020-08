Litorale e movida controllati speciali: denunce, multe e patenti ritirate nel week end di Ferragosto

Forze dell'ordine in azione per tutto il fine settimana di Ferragosto, lungo le principali strade della provincia e nelle località balneari dove si è registrato un maggiore flusso turistico. Attenzione puntata anche sui luoghi della movida, sulle spiagge, nelle aree cittadine e periferiche considerate più a rischio. Il bilancio dell'attività dei carabinieri condotta nelle giornate del 14 e del 15 agosto solo sui territori di Latina e Sabaudia è di otto persone denunciate in stato di libertà: quattro sorprese alla guida in stato di ebbrezza, altre due di 23 e 28 anni perché trovate in possesso di mazze da baseball, teaser elettrico e un manganello. Un 50enne del capoluogo è stato invece sorpreso alla guida della sua auto che risultava in realtà sotto sequestro amministrativo, mentre un 30enne di Terracina è stato fermato e trovato con nove involucri contenenti cocaina insieme a 175 euro considerati provento dell'attività di spaccio. Nello stesso contesto i militari hanno identificato 68 persone, fermato 48 veicoli, elevato 11 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, effettuato cinque perquisizioni personali, sequestrato un'auto e ritirato sei patenti di guida.

Un arresto è scattato invece a Terracina da parte degli agenti del commissariato di Polizia coadiuvati nell'attività di monitoraggio dagli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia. Alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di un veicolo che procedeva a tutta velocità sul lungomare creando pericolo per i pedoni e gli altri automobilisti. Poco dopo l'auto segnalata è stata raggiunta dalle pattuglie e mentre gli agenti procedevano al controllo sono stati aggrediti dal conducente, un 27enne della provincia di Roma già noto alle forze dell'ordine. Il giovane, completamente ubriaco e probabilmente anche sotto l'effetto di stupefacenti, ha seminato il panico in alcune zone della città e poi ha pensato bene di aggredire i poliziotti. E' stato quindi accompagnato negli uffici del commissariato, dove ha continuato a dare in escandescenze ed è stato arrestato per resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Ai controlli hanno partecipato anche polizia stradale, squadra nautica, carabinieri, guardia di finanza e capitaneria di porto.

