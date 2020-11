Coronavirus, dati stabili sui positivi in provincia di Latina ma oggi 7 morti

La giornata più triste sul fronte dei decessi per Covid in provincia di Latina. Sono 7, infatti, i morti e non si era mai registrato un dato del genere. Lo rende noto la Asl nel consueto bollettino quotidiano. I decessi riguardano «pazienti residenti nei Comuni di: Fondi (1), Lenola (1), Minturno (1), Priverno (1), Sezze (2) e di Terracina (1)».

Si mantiene in linea, invece, il dato dei contagi con 122 nuovi casi: «Distribuiti nei Comuni di Aprilia (15), di Castelforte (2), di Cisterna di Latina (3), di Cori (5), di Fondi (6), di Formia (9), di Latina (24), di Lenola (1), di Minturno (9), di Monte San Biagio (3), di Pontinia (6), di Prossedi (1), di Priverno (4), di Roccagorga (7), di S. Felice Circeo (1), di Sabaudia (3), di Santi Cosma e Damiano (1), di Sermoneta (6), di Sezze (5), di Sonnino (1), di Sperlonga (1) e di Terracina (9) »

Con quelli di oggi sono 5658 i positivi da inizio pandemia, 1339 i guariti e 89 i decessi. Sono attualmente contagiosi 4230 residenti in provincia, 4062 seguiti a domicilio e 168 i ricoverati.

