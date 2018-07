Autocarro si ribalta sullo svincolo per Campoverde, sulla Pontina arriva l'eliambulanza

di Raffaella Patricelli

Perde il controllo dell'autocarro e si ribalta sullo svincolo della Pontina per Campoverde Nord. Un uomo è rimasto ferito, soccorso dal 118 è stato trasferito con l'elicottero presso l'ospedale Goretti di Latina. L'incidente - probabilmente autonomo - è avvenuto attorno alle 14.00 in direzione Roma, ad Aprilia nella frazione di Campoverde.Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito in modo serio, ma non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia che hanno eseguito gli accertamenti di rito e ora stanno chiarendo la dinamica del sinistro.La Pontina è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere all'eliamblanza di atterrare. Ora è stata riaperta e il traffico è tornato a scorrere. Chiuso invece lo svincolo Campoverde Nord per rimuovere il mezzo.