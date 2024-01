Pozzolo, i carabinieri non diedero parere negativo sul porto d'armi: «Nessun elemento utile di valutazione»

Il deputato Emanuele Pozzolo aveva il porto d'armi per difesa personale da metà dicembre. I carabinieri di Biella, contrariamente a quanto emerso in un primo momento, hanno precisato di «non avere espresso alcun parere negativo». Il comando provinciale spiega di avere comunicato «solo di non essere in possesso di elementi utili di valutazione» in ordine alle esigenze rappresentate dal parlamentare per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Prefettura.

Pozzolo, il caso del porto d'armi

Altre armi, come già noto, Pozzolo le aveva nella sua casa di Vercelli, in forza del porto darmi per uso sportivo di cui era già in possesso.