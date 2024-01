Caso Pozzolo, il processo di Fratelli d'Italia: si va verso la sospensione anche in Parlamento

Arriva la sospensione, in via cautelare, dal partito e, presto, dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Sembra ormai essere questa la prospettiva di Emanuele Pozzolo, il deputato di FdI accusato di aver ferito, con un colpo partito accidentalmente dalla sua pistola, il trentunenne Luca Campana sul finire della festa di Capodanno organizzata dalla sindaca di Rosazza, Francesca Delmastro e da suo fratello, il sottosegretario Andrea, entrambi in quel momento fuori dal locale. Da parte del deputato non c’è stata nessuna autosospensione, questo perché fin dall’inizio ha affermato di non essere stato lui ad aver sparato. Il provvedimento è già scattato nel momento in cui Giorgia Meloni, presidente del partito, oltreché del Consiglio dei ministri, ha ufficializzato nella conferenza stampa di inizio anno la richiesta di deferirlo ai probiviri e di sospenderlo da FdI. Senza entrare nel merito della dinamica dell’accaduto, ma ritenendo «irresponsabile» la gestione dell’arma, detenuta per difesa personale da Pozzolo. Adesso in via Della Scrofa non rimane che aprire il capitolo relativo alle conseguenze che la sospensione di Pozzolo avrà.





Per prima cosa si vedrà la comunicazione al gruppo di FdI della sospensione cautelare del deputato, sulla base della quale l’ufficio di presidenza valuterà l’analoga sospensione dal gruppo parlamentare. Oggi non è prevista aula a Montecitorio, quindi la questione verrà affrontata domani quando i deputati sono attesi, secondo calendario, per la discussione generale del decreto sul Piano Mattei.







Intanto al partito si rivela utile studiare i precedenti. Primo fra tutti il caso Lotti, l’ex sottosegretario renziano, sospeso dal Pd dopo lo scandalo dell’Hotel Champagne e delle nomine delle Procure pilotate. Sulla scia di quanto accaduto allora, Pozzolo potrà essere costretto ad andare nel Gruppo misto, continuando a votare e intervenire solo a titolo personale. Nel frattempo, in questa prima settimana di ripresa dei lavori parlamentari Emanuele Pozzolo non sarà presente né a Roma né in aula. E’ stata la premier Giorgia Meloni, in diretta televisiva, a ufficializzare la sospensione del suo deputato dal partito, una volta inoltrata la richiesta il suo potere d’intervento si è esaurito. Da oggi scatteranno le convocazioni dei probiviri che dovranno analizzare il dossier con il materiale di stampa. Poi la procedura consente all’incolpato di essere ascoltato. E, se lo ritiene necessario, presentare una lista di testimoni che dovranno anch’essi essere ascoltati. In tal caso i tempi si allungherebbero. Ulteriore attesa potrebbe arrivare se Pozzolo chiedesse di attendere i tempi della giustizia, allora si potrebbe bloccare tutto. Una volta conclusi gli accertamenti del caso le soluzioni sono due, o la sospensione effettiva oppure l’espulsione. Ma questo riguarda soltanto la posizione di Pozzolo all’interno del partito, sarà la giustizia ad avere l’ultima parola.