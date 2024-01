Pozzolo, dai carabinieri nessun divieto al porto d'armi

(LaPresse) Nell'ambito della procedura per il rilascio del porto di armi al deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo, il comando Provinciale dei carabinieri di Biella precisa di "non avere espresso alcun parere negativo", ma "solo di non essere in possesso di elementi utili di valutazione" in ordine alle esigenze rappresentate dal deputato per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Prefettura. La precisazione arriva dopo le indiscrezioni del quotidiano torinese La Stampa, secondo cui sulla necessità del porto d'armi, rilasciato a metà dicembre, i carabinieri di Biella avevano dato parere negativo.