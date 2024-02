Sparo a Capodanno, Pozzolo: «Non mi sento scaricato da FdI»

Non mi sento "per nulla" scaricato da Fratelli d'Italia , né da Delmastro, e di quanto accaduto a Capodanno, "non ne parlo, è un fatto privato". Così il deputato Emanuele Pozzolo , tornato a farsi vedere a Montecitorio a un mese di distanza dall'episodio che l'ha visto coinvolto la notte del 31 dicembre, quando uno sparo è partito dalla sua pistola durante una festa a Rosazza, in provincia di Biella, ferendo un uomo di 31 anni. A quanto si apprende, oggi Pozzolo avrebbe avuto un incontro con i probiviri del partito, dopo la sospensione dal gruppo parlamentare di FdI. Intercettato dai cronisti nei pressi di Montecitorio, alla domanda se gli sia stata prefigurata una possibile espulsione il deputato ha risposto: "Non mi risulta". E sull'ipotesi di uscire dal gruppo parlamentare ha detto: "Le mie idee non cambieranno mai". Dopo poche risposte telegrafiche, il deputato si è allontanato a piedi. (LaPresse)