Grave malore per Alice Bentani, la figlia del sindaco di Solesino si è sentita male in centro a Padova. Operata d’urgenza

PADOVA - Il sindaco di Solesino Elvy Bentani sta vivendo un dramma familiare a seguito di un malore improvviso che ieri sera 27 aprile alle 18,30 ha colpito sua figlia. Il primo cittadino con la moglie e appunto la ragazza, Alice di 26 anni, stavano passeggiando lungo via Roma in pieno centro a Padova quando ad un tratto la figlia si è accasciata a terra portandosi le mani allo stomaco. Fortuna ha voluto che non distante transitasse una volante della Questura. Gli agenti hanno subito intuito la situazione di emergenza e si sono precipitati in aiuto della figlia del sindaco.

Donna muore in ospedale fuori Roma, i figli lo scoprono per caso: «Ci dicevano che stava bene, era deceduta da 2 giorni»

L'intera famiglia è stata accompagnata all'auto.