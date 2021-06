Morto il direttore d'orchestra Giacomo Zani in un incidente a Cremona, aveva 88 anni

Giacomo Zani non ce l'ha fatta: purtroppo il direttore d'orchestra aveva perso il controllo dell'auto mentre affrontava una curva uscendo di strada in via Albarone, a Cremona alle 13.30 di oggi. Poco dopo l'incidente è arrivata un'autoambulanza della Croce verde di Viadana, un auto medica dell'ospedale Oglio Po, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Le condizioni di Zani erano state subito valute serie ed è stato trasportato all'Ospedale, dove è morto oggi pomeriggio.

APPROFONDIMENTI BOTTO TRA DUE AUTO: FERITA UNA 43ENNE Scontro tra due auto all'incrocio FROSINONE Cassino, carambola sulla Superstrada FOGGIA Frontale tra auto: morto 44enne di San Severo RIETI Rieti, si ribalta con l’auto sulla Salaria nel tentativo... CHIETI Morti sulle strade, sei giorni di controlli a tappeto della... UMBRIA Perugia, nella notte auto contro il muro di una casa: gravissimi...

Ennio Morricone, la Zecca di Stato conia una moneta per celebrare il compositore

Chi era Giacomo Zani?

Giacomo Zani era nato il 9 luglio 1932 e la sua carriera è stata piena di esperienze importantissime come le direzioni del teatro Massimo di Palermo e del teatro del Giglio di Lucca o del Festival di Torre del Lago come massimo esperto di musica pucciniana. Zani è stato anche direttore artistico della casa editrice Sonzogno dal 1977 nonchè componente del comitato tecnico della sezione lirica Siae dal 2005.

Da Sabaudia alla Colombia, il maestro Belli dirigerà la Filarmonica di Cali