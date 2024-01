“Fleximan” colpisce ancora, questa volta a Cremona: la guerra agli autovelox continua. Tutte le comparse del "giustiziere" degli automobilisti

Fleximan, come è stato battezzato sui social l'uomo misterioso, non si ferma più. Il personaggio definito il “Robin Hood” degli automobilisti ha colpito ancora. Questa volta in Lombardia a Martignana di Po in provincia di Cremona dove nella notte tra venerdi 12 e sabato 13 gennaio ha “distrutto” l'ennesimo Autovelox. Non è il primo episodio, visto che ha già commesso questo atto in Veneto.

Autovelox, Fleximan colpisce ancora: tagliati due pali sulla tangenziale ad Asti

La polesine (Veneto) la sua vittima preferita

Il primo episodio di Fleximan risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, quando è stato "colpito" l'autovelox di Bosaro, al chilometro 51 della statale 16. Il 29 maggio, è stata la volta del velox sulla Regionale 482 Altopolesana, l'ex Statale Ostigliese, a Baruchella, attivo dal 12 aprile. Il 19 luglio è toccato al velox di Bosaro, appena reinstallato. Il 6 agosto è stata la prima volta del velox sulla Provinciale 46 a Mazzorno Destro, a Taglio di Po, mentre nella notte del 2 novembre è stato abbattuto di nuovo l'autovelox di Baruchella. La notte di Natale era poi toccato nuovamente al velox di Taglio di Po e, per la prima volta a quello in località Garzara, a Corbola, lungo la Regionale 495, l'ex Statale di Codigoro. Ultima, del velox installato sulla Romea, la Statale 309, al chilometro 71,760, nel tratto più meridionale del territorio comunale di Rosolina, poco distante dal ponte sul Po di Levante.

"La gratitudine" della gente

Il gesto di Fleximan è visto suoi social non come riprovevole anzi viene considerato come un giustiziere per gli automobilisti. Ecco alcuni commenti: «Non so chi tu sia ma meriti un monumento…disobbedienza civile…non fermarti»; «una medaglia a questa persona»; «C’è un supereroe in Veneto» e cosi via.

Fleximan arriva in Lombardia

Fleximan è passato dal Veneto alla Lombardia nello specifico a Martignana di po, in provincia di Cremona. Le parole del sindaco del paese, Alessandro Gozzi: «Quest'autovelox non era ancora in funzione, sarebbe stato attivato in settimana», «L'intero introito generato dalle multe viene utilizzato per pagare gli affitti dei macchinari, circa tremila euro al mese, e reinvestito nella sicurezza delle strade».