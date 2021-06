RIETI - Il cinghiale che, all’improvviso, esce da un’area boscata e poi il violento e inevitabile impatto che ha portato, nella scorsa nottata, a un incidente, fortunatamente, senza gravi conseguenze per l’occupante del veicolo. Il sinistro è avvenuto sulla Salaria per Roma, in prossimità del chilometro 69, all’altezza della stazione di servizio Ewa. Erano da poco trascorse le tre del mattino, quando un grosso esemplare di cinghiale è sbucato dal folto della vegetazione circostante, in un punto non particolarmente visibile e non ben illuminato. L’uomo alla guida della propria Fiat Panda si è improvvisamente ritrovato l’animale davanti al veicolo e - nel tentativo di evitarlo - ha frenato, provando a schivarlo con una rapida sterzata. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e l’impatto è stato inevitabile.

Le conseguenze

La mole dell’ungulato - con lo scontro - ha fatto perdere aderenza all’utilitaria, che si è capovolta e ribaltata più volte fino a terminare la propria corsa in prossimità della banchina. Fortunatamente in quel momento non sopraggiungevano altri veicoli nel senso opposto di marcia. Subito sono giunti sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti con una squadra di soccorso, personale medico-sanitario del 118 e forze dell’ordine, queste ultime impegnate nelle operazioni di rilievo del sinistro e della raccolta dei dati metrici e fotografici per la ricostruzione della dinamica. Per l’uomo alla guida tanto spavento, ma nessuna grave conseguenza. Non è la prima volta che si verificano gravi incidenti causati dall’attraversamento di ungulati e, in particolare, di cinghiali. Frequenti in città i sinistri rilevati in via Palmiro Togliatti o sulla Strada statale Terminillese a causa del passaggio dei cinghiali.