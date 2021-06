IL PERSONAGGIO

La musica si sa è un linguaggio universale. Non conosce confini geografici, azzera le distanze, unisce popoli. L'orchestra filarmonica di Cali, in Colombia, era da 10 anni senza un direttore e, ora, ha deciso di affidarsi ad un musicista italiano. La scelta è caduta sul maestro Francesco Belli, clarinettista di fama internazionale che vive a Sabaudia. La musica lui ce l'ha nel dna. Ha iniziato gli studi musicali con il nonno materno in tenera età e li ha portati a termina al conservatorio sotto la direzione dei maestri Daniele Paris e Luigi Neroni. Laureatosi con il massimo dei voti si è subito perfezionato con Karl Leister, clarinettista dei Berliner Philharmoniker. È direttore artistico e musicale dei 'Concerti al Chiostro'' di Carpineto Romano. Dal 1981 è docente presso i Conservatori di Stato. Attualmente è direttore della 'Latina Philarmonia'' ed è direttore ospite permanente dell'Orchestra Nazionale di Cuba. Il suo rapporto musicale con la Colombia risale al 1997. Da allora si sono susseguiti, concerti, lezioni, appuntamenti culturali. Ora ha accettato con entusiasmo questa nuova sfida e dal 1° agosto si aprirà la stagione musicale. Dal 2015 mi sono recato diverse volte in Colombia come direttore ospite e, un po' alla volta, il rapporto di collaborazione si è rinsaldato racconta La proposta mi è giunta a fine 2019 ma poi tutto si è bloccato per via della pandemia. Infine a gennaio di quest'anno il progetto ha preso nuovamente forma e ci sono stati nuovi contatti che poi hanno portato alla scelta. Sto lavorando con entusiasmo alla preparazione dei vari concerti per l'estate e per il prossimo anno. È ancora tutto in fase di definizione ma ci sarà sicuramente spazio anche per la musica italiana. Di sicuro proporremo anche musiche dei grandi compositori universali come Mozart, Bach, Beethoven. Una particolare attenzione la rivolgerò ai compositori colombiani contemporanei e storici prosegue Penso che questa nomina sia stata voluta per ripagare il mio impegno a favore della musica e della cultura colombiana. Stiamo lavorando per organizzare i concerti seguendo tutte le normative previste contro la diffusione del covid e quindi dovremo osservare distanziamento per il pubblico. Viaggerà molto tra Sabaudia e la Colombia ma non dimenticherà la sua terra. E infatti domani sarà uno dei protagonisti del concerto I quintetti con clarinetto di Mozart e Brahms che si terrà nel giardino del conservatorio di Latina, alle 18.

Abbiamo già iniziato a lavorare alla programmazione dell'Orchestra, a disegnare nuovi programmi, nuovi progetti per la crescita professionale di chi la compone; e anche per soddisfare le aspettative di un pubblico esigente che speriamo cresca giorno dopo giorno. La mia idea è quella di programmare un nuovo repertorio, con opere poche o mai eseguite in città negli ultimi anni, che sarà una sorpresa. Non vedo l'ora di poter condividere con i miei musicisti e la mia gente di Cali tanta e tanta musica in pace, perché abbiamo bisogno di pace, ha detto l'insegnante.

Da segnalare che Belli ha sviluppato un'intensa attività artistica, che lo ha portato ad essere presente in rinomate istituzioni musicali quali il Teatro dell'Opera di Roma, la Sicilia Symphony Orchestra, il Teatro Colón di Buenos Aires, il Teatro delle Belle Arti. Città del Messico, tra gli altri.

