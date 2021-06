Una moneta della Zecca di stato celebrerà il compositore Ennio Morricone

La Zecca italiana realizzerà una moneta per il compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone, morto un anno fa. Il conio è stato emesso oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e appartenente alla Collezione Numismatica 2021. Sul dritto, la moneta raffigura un ritratto intenso di Morricone mentre nel giro è incisa la scritta “Repubblica Italiana” mentre in esergo, il nome dell’autore della moneta “Cassol”.

La moneta

Sul rovescio è possibile ammirare la raffigurazione delle mani del Maestro nell’atto di dirigere. Nel giro, la scritta “Ennio Morricone” mentre in alto, il valore “5 euro”. La moneta è parte della serie “Grandi Artisti Italiani” ed è stata creata dall’autrice della Zecca dello Stato Maria Angela Cassol. L’emissione è stata realizzata in due versioni: 5 euro fior di conio in argento con una tiratura di 8 mila pezzi e 5 euro proof bimetallica con una tiratura di 10 mila pezzi. Il soggetto di questa moneta è stato scelto da una Commissione composta da rappresentanti del Ministero, della Zecca e da maestri d’arte.

