Real Sebastiani ko a Cremona, Johnson: «Sconfitta dura, dobbiamo trarne insegnamenti»

RIETI - Una Rieti poco lucida nel finale di gara cede a Cremona 79 – 77 in una gara che nel secondo tempo era riuscita a riaprire giocandola poi punto a punto fino alla sirena finale. Rieti ci prova fino alla fine malgrado agli acciacchi con le defezioni ormai note di uomini come Sarto, Nobile e Spanghero, si aggiunge nel secondo tempo un Johnson zoppicante che stringe comunque i denti ma non basta. Le palle perse sono state un fattore e soprattutto il rammarico di non essere riusciti a costruirsi, sul finale per ben due volte, il tiro per il pareggio o per la vittoria.

Le dichiarazioni di Jazz Johnson a Rai Sport

Parla Jazz Johnson a caldo ai microfoni di Edi Dembinski di RaiSportHd rispondendo dopo la sconfitta sul contributo dato alla squadra nonostante il dolore alla caviglia che si portava dietro da metà terzo quarto: «Penso sia importante imparare da queste sconfitte; è una dura sconfitta – dice Johnson - ho provato come sempre a dare il mio contributo nonostante l’infortunio, se posso giocare, gioco.

Questa era un’opportunità per dimostrare di poter essere tra le migliori del campionato, ovviamente non siamo nella migliore condizione, abbiamo tanti infortuni ma non dobbiamo cercare scuse per questa sconfitta. Le squadre forti trovano il modo per vincere queste gare, se vogliamo essere tra le migliori dobbiamo riuscire a fare questo».

Il Real Sebastiani Rieti torna in campo il prossimo 6 gennaio ancora in trasferta a Milano contro l’Urania con la palla a due alle 20.30.