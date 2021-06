Scontro tra due auto all'incrocio: ferita una 43enne

Incidente nel pomeriggio di oggi. Alle 16,40, in via Santonio a Silvi, in provincia di Teramo, due auto, per cause ancora in fare di accertamento da parte della polizia stradale, si sono scontrate nei pressi di un incrocio. Una Fiat 500 a causa del violento impatto si è rovesciata su un lato. La donna alla guida, G.M., 43 anni, ha riportato diverse contusioni ed è stata trasportata da un’ambulanza del 118 all’ospedale di Atri. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Illeso l’altro conducente. La circolazione è stata interrotta per un paio di ore creando non pochi disagi alla viabilità.