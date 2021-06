Cassino, carambola sulla Superstrada: feriti e caos

Incidente sulla superstrada Cassino - Sora nel primo pomeriggio di oggi. Ad impattare nella zona San Pasquale della Città Martire per cause ancora da chiarire sono state tre auto: una Punto, una Panda e una Ford Focus. Tre i ferite, due sono stati portati al vicino ospedala Santa Scolastica e un terzo è stato elitrasportato. Sul posto la polizia per la gestione del traffico e la ricostruzione dell'accaduto e i vigili del fuoco.

Il tratto di Superstrada è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.