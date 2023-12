Il Real Sebastiani a caccia del poker a Cremona in diretta Rai Sport. Rossi: «Disciplina e compattezza»

RIETI - Il Real Sebastiani Rieti prepara l’abito delle grandi occasioni per la gara di questa sera contro la Juvi Cremona, valevole per la diciassettesima giornata del girone verde di Serie A2. Alle 20.45 al PalaRadi di Cremona la squadra di coach Alessandro Rossi scende in campo in diretta nazionale (collegamento dalle 20.30 in chiaro su RaiSport Hd e in streaming su RaiPlay) per l’ultima partita del 2023. L’obiettivo degli amarantocelesti è quello di confermarsi nonostante il momento di difficoltà a livello di infortuni e andare a caccia del quarto successo consecutivo.

Gli avversari

Cremona si trova al momento a 4 punti di distanza dal Rsr ed è reduce da due sconfitte consecutive contro Vigevano e la capolista Trapani. La voglia di riscatto dei lombardi è tanta anche dopo la sconfitta dell’andata al PalaSojourner, quando i reatini si sono imposti 85-76. Punto di riferimento il play americano Lester Medford (15 punti e quasi 6 assist di media a partita). Importante l’apporto dell’altro americano, la guardia Tekele Cotton e dell’ex Npc Lorenzo Tortù. Un altro ex Npc tra le fila dei lombardi è Antonino Sabatino che ha un contributo importante dalla panchina. Benetti, Costi e Vincini insieme ai due americani formano il quintetto, mentre Musso, Daniele Magro e Marco Timperi (altro ex Npc) si dividono il resto del minutaggio. Il Rsr resta in emergenza infortuni con capitan Spanghero, Vittorio Nobile e Alvise Sarto ancora out.

Le dichiarazioni pre-gara

Presenta la gara come sempre il coach Alessandro Rossi che chiama nuovamente i suoi a raccolta per aiutarsi a vicenda: «Dobbiamo fare della disciplina e della compattezza – spiega Rossi - l'unica arma per giocare a Cremona in una situazione, per noi, di assoluta emergenza. Questo non ci impedirà di essere determinati a provare a portare a casa la partita. In questo momento abbiamo bisogno di ognuno di noi. Bisogna fare un passo avanti, sacrificarsi ed aiutare la squadra. La Juvi Cremona è una squadra ben allenata, con una precisa identità, e che ci renderà la vita molto difficile con il suo gioco aggressivo e ben distribuito».

Continua l’esterno Davide Raucci: «La situazione non è di certo facile, gli infortuni ci tolgono molto e la partita di Cremona non sarà semplice. Non possiamo distrarci e dovremo dare il massimo per portare a casa una vittoria che sarebbe importantissima».

Per Cremona parla il coach Luca Bechi: «La prossima partita casalinga ci vede affrontare Rieti, l'ultima partita dell'anno 2023.

Una squadra che è fra le rivelazioni del campionato, ha fatto bene fino ad ora con un record molto positivo di 10 vinte e 6 perse. All'andata fu una partita molto combattuta; facemmo fatica nel secondo e terzo quarto per la loro fisicità e nell'ultimo quarto recuperammo fino ad arrivare a -1, salvo poi di non avere la forza di portare a casa la partita. Veniamo da una settimana travagliata a causa di un'influenza che ci sta continuando a perseguitare ma, come sempre dico, la cosa importante sarà concentrarsi sui presenti e non guardare gli assenti; abbiamo un roster che è capace di sopperire a qualsiasi defezione e anche per questa partita sono sicuro che la mia squadra metterà in campo orgoglio, grinta e determinazione per tornare alla vittoria».

Gabriele Benetti prosegue così: « Andremo ad affrontare Rieti in casa, una squadra che ci ha messo in difficoltà all'andata; sappiamo che sarà una partita molto intensa, perché è una squadra molto fisica. Abbiamo bisogno di recuperare bene le energie e di fare un'ottima prestazione e siamo sicuri di trovare quel qualcosa in più per cercare di finire al meglio il 2023»

Così in campo

Juvi Cremona: Benetti 0, Cotton 2, Sabatino 3, Musso 5, Medford 8, Costi 11, Timperi 12, Vincini 16, Magro 18, Tortù 20. All. Bechi

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 5, Frattoni 7, Petrovic 10, Piccin 13, Hogue 15, Ancellotti 21, Johnson 22, Raucci 24, Poom 30, Italiano 31. All. Rossi

Arbitri: Enrico Boscolo Nale di Chioggia (VE), Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG) e Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR)

Le altre gare del girone verde (XVII giornata)

Sabato 30 dicembre

ore 18.30

Luiss Roma – Agrigento

Ore 20.30

Trapani Shark – Latina

Cantù – Urania Milano

Vigevano – Torino

Monferrato Basket – Treviglio

Classifica

Trapani Shark 30

Cantù 24

Torino 24

Real Sebastiani Rieti 20

Urania Milano 20

Treviglio 18

Juvi Cremona 16

Vigevano 10

Agrigento 10

Luiss Roma 8

Monferrato Basket 8

Latina 4