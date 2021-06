Frontale tra auto: morto 44enne di San Severo, ferito il figlio e un ragazzo di Vasto

Un uomo di San Severo, in provincia di Foggia, è morto a 44 annni in un incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la Strada Statale 16, nel Foggiano. Ferito il figlio 15enne, che ha riportato vari traumi, con una prognosi di 20 giorni. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, un giovane di 25 anni di Vasto (Chieti), alla guida di una Fiat Punto, mente percorreva quel tratto di strada ha perso il controllo del mezzo scontrandosi frontalmente con la Opel Combo guidata dal 44enne e per lui non c'è stato nulla da fare, inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita. Ferito in maniera lieve anche il 25enne di Vasto.

