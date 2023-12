La corsa del Real Sebastiani si ferma a Cremona: dopo 3 vittorie arriva la sconfitta per 79-77. Foto

RIETI - Dopo tre vittorie consecutive, cade al PalaRadi di Cremona il Real Sebastiani Rieti nell’anticipo della diciassettesima giornata del girone verde di Serie A2.

Rieti dopo un primo tempo difficile a livello difensivo (49-40) torna in partita e nel finale in volata gestisce male gli ultimi possessi. Fatali le palle perse, soprattutto quella sulla rimessa a 9 secondi dalla fine e quella di Hogue dopo il rimbalzo offensivo che poteva costruire il tiro del pareggio o della vittoria. Non basta uno stoico Johnson che su una gamba sola segna 22 punti. Rieti saluta il 2023 con un ko.

Primo quarto

Sprint iniziale di Rieti che fa valere l’arma del tiro da tre con Sanguinetti, Johnson e Petrovic (0-9). È l’ex Npc Timperi a prendere per mano l’attacco dei lombardi e il Rsr trova soluzioni in attacco innescando Hogue e Petrovic (11-18).

La difesa reatina fatica a tenere il ritorno energico della Juvi che impatta grazie al tap-in di Magro e firma il sorpasso con Tortu (20-19). Si abbassano le percentuali di Rieti che più volte sbatte addosso alla difesa cremonese e la squadra di coach Bechi ne approfitta per andare sul 26-20. Torna a segnare dal campo Rieti con la tripla di Piccin, Sanguinetti ci prova per il pareggio ma non va: il primo periodo termina 26-23.

Secondo quarto

Il secondo periodo comincia con l’allungo della Juvi: le triple di Medford e Timperi (32-25) costringono coach Rossi al time-out. Doppia cifra di vantaggio per Cremona grazie alla tripla di Sabatino, Medford continua dopo l’antisportivo di Frattoni a martellare dalla lunga (38-27). Tecnico per Hogue in un momento complicato per Rieti ma poi è lo stesso lungo americano a dare seguito alla tripla di Jazz Johnson con il gioco da tre per il 39-33. Enorme fatica in difesa per Rieti che concede troppo ai lombardi e non riesce a tenere il passo offensivamente. Timperi è un rebus da risolvere, Johnson prova a suonare la carica con la tripla ma Vincini fissa il parziale sul 49-40 poco prima dell’intervallo lungo.

Terzo quarto

Nonostante qualche imprecisione e palle perse di troppo, Rieti dà segnali positivi con l’atteggiamento e si riavvicina con Petrovic e Johnson (52-46). A metà quarto grande spavento per Johnson che cade male dopo un tiro e coach Rossi lo richiama in panchina per non rischiare nulla. Rieti resta comunque in gara e torna a un possesso di distanza con la tripla di Raucci (54-51). Johnson rientra in campo non in forma smagliante ma riesce comunque a fare cose importanti come la rubata con canestro e i liberi del sorpasso (58-59) prima di uscire nuovamente dal campo. Rimessa inspiegabilmente concessa a Cremona che segna da tre con Musso (61-59). Piccin ruba palla, guadagna l’antisportivo di Musso e mette a segno i liberi per il nuovo pareggio (61-61).

Quarto quarto

Tripla di Piccin a cui risponde subito Musso, Johnson è un combattente e rientra segnando il 66-66. Hogue e Piccin lottano sotto canestro, ma Sabatino punisce dalla lunga (71-70). Le palle perse di Rieti sono troppe, manca lucidità e Tortu punisce con la tripla del 76-71 a due minuti dalla fine. Johnson non molla di un centimetro (76-73), Magro fa uno su due dalla lunetta (77-73). Tripla pesante di Petrovic per il meno uno a un minuto dalla fine, sbagliano prima Italiano e poi Medford e Rieti ha il possesso per il sorpasso a 9 secondi dal termine. Dopo il time-out però Sanguinetti non riesce a servire nessuno, infrazione di cinque secondi e palla a Cremona. Fallo immediato obbligatorio per mandare Tortù in lunetta che fa due su due (79-76). Cremona manda in lunetta Sanguinetti per evitare il tiro da tre: buono il primo, sbagliato appositamente il secondo, Hogue va bene a rimbalzo ma perde palla. Rieti cade a Cremona 79-77.

Tabellino

Juvi Cremona – Real Sebastiani Rieti 79-77

Parziali: 26-20; 23-17; 12-21; 18-16

Quintetti

Juvi Cremona: Medford, Cotton, Timperi, Benetti, Vincini

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti, Johnson, Petrovic, Poom, Hogue

Juvi Cremona: Benetti 10, Cotton, Sabatino 10, Musso 7, Medford 14, Boni, Vincini 4, Magro 9, Tortu 9, Timperi 16, Grassi. All. Bechi

Real Sebastiani Rieti: Sarto, Sanguinetti 5, Frattoni, Petrovic 16, Piccin 10, Hogue 11, Ancellotti 4, Johnson 22, Raucci 5, Poom, Italiano 3. All. Rossi

Arbitri: Enrico Boscolo Nale di Chioggia (VE), Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG) e Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR)