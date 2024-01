Auto nel fosso, Marco Zani muore a 58 anni in provincia di Rovigo: inutile l'eroico intervento di un agente

OCCHIOBELLO (ROVIGO) - Una sbandata mentre percorreva l'Eridania, a Santa Maria Maddalena, popolosa frazione di Occhiobello, ad un passo dal Po, subito dopo l'incrocio con via Savonarola, ai piedi del cavalcavia che attraversa l'autostrada. Un incidente apparentemente banale, seppur l'auto, una Ford S-Max, sia caduta giù nel fosso che costeggia la carreggiata in quel punto, almeno un metro in basso rispetto al livello della strada. Ma una vita si è spezzata. La vittima di questo incidente è Marco Zani, 58enne e titolare di un impianto di distributore a Stienta. Saranno gli ulteriori accertamenti, tuttora in corso, a stabilire se il malore che ha provocato la morte possa essere stata la causa e non una conseguenza dell'incidente.

La dinamica

Erano circa le 10 e, della gravità della situazione, si è subito accorto uno degli agenti della polizia locale di Occhiobello, accorsi per primi sul luogo dell'incidente, che ha spaccato il lunotto posteriore per entrare dentro l'auto per cercare di portare un primo soccorso all'uomo, avendo anche una formazione personale come infermiere, iniziando con le manovre di rianimazione.

Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno estratto dall'abitacolo dell'auto, ed il personale sanitario del Suem 118, che ha proseguito le manovre rianimatorie prima di trasportarlo d'urgenza in ospedale.

Purtroppo si è rivelato tutto vano, perché poiché poco dopo l'uomo si è spento. Durante tutte le operazioni di soccorso, i carabinieri sono intervenuti per aiutare la polizia locale nella gestione della viabilità lungo l'Eridania.