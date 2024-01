Roma, 12enne travolto da un'auto a Monteverde. L'appello della madre: «Aiutatemi a trovare il pirata»

Momenti di panico e paura mercoledì mattina nel quartiere Monteverde. Sono circa le otto. Un ragazzino di 12 anni sta attraversando la strada sulle strisce pedonali per andare a scuola quando, all'altezza di via di Val Tellina, un’auto lo investe. Il 12enne cade a terra. Il conducente invece di fermarsi e prestare soccorso scappa subito via. Il ragazzino, fortunatamente, riesce a rialzarsi da solo. I passanti, increduli e impauriti, chiamano subito i soccorsi. Il minorenne viene portato in codice verde all’Ospedale San Camillo dal personale del 118, mentre sul posto arrivano anche gli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale che ora indagano sul caso, alla ricerca del pirata della strada.

La madre del giovane ha infatti lanciato un appello sui social proprio nella speranza che qualcuno possa aver preso la targa del veicolo o magari notato qualche dettaglio utile all’identificazione del guidatore. «Mio figlio - scrive la donna - era sulle strisce, si è rialzato da solo mentre la macchina è scappata senza prestare soccorso.

Se qualcuno ha visto o fotografato la targa vi sarei grata per la condivisione, anche in forma privata. Le autorità sono già state allertate perché un fatto così grave in prossimità di una scuola non accada più».

E mentre proseguono le ricerche crescono rabbia e indignazione per l’accaduto da parte dei residenti, come dimostrano i commenti pubblicati sui social sul gruppo Facebook di quartiere.

«Non ho parole per definire questa bestia» scrive una utente. «Questa strada è diventata un far west» aggiunge un’altra augurandosi che vengano stabilite pene più severe per incidenti di questo tipo.

Non è la prima volta infatti che, per le strade di Roma, accadono cose simili, spesso con esiti anche peggiori. Capita sempre più spesso infatti che le persone, nonostante attraversino sulle strisce, vengano investite da auto o moto che a volte si danno alla fuga. E ad avere la peggio, in incidenti di questo tipo, sono proprio i pedoni. Secondo l’Osservatorio ASAPS il Lazio detiene il record italiano di persone travolte e uccise per strada: dall’ 1 gennaio al 27 dicembre 2023 sono state ben 73, un sesto di tutti i pedoni morti in Italia. Solo a Roma 42 persone hanno perso la vita attraversando la strada.

