Incidente sulla Casilina, macellaio muore dopo uno schianto frontale in moto: Umberto Tessicini aveva 49 anni

Un centauro di 49 anni, Umberto Tessicini di Roma, è morto ieri in un tragico incidente stradale tra San Cesareo e Palestrina. Intorno alle 11.30, mentre viaggiava sulla via Casilina in sella alla sua moto, si è scontrato frontalmente con un furgone Ford Transit che procedeva in direzione opposta, al km.32.200 della Casilina. L’impatto, avvenuto L’impatto, avvenuto a circa 20 metri dall’incrocio con via delle Coppe, è stato tremendo e l’uomo è volato per una decina di metri finendo oltre la cunetta che si trova a lato della strada. «Procedevo un paio di macchine dopo la moto – racconta Luca – e non ho visto il momento esatto dell’impatto. Posso dire, però, che la moto viaggiava ad un’andatura tranquilla. Mi aveva superato 500 metri prima, senza correre, ed è stato uno choc trovami davanti quella scena». «Quando mi sono fermato - continua il testimone - il poveretto era a terra, aveva sangue sotto il casco, e non dava segni di vita. Subito sono stati chiamati i soccorsi ma, anche se nessuno lo ha toccato, sembrava già morto. È stata un’immagine scioccante, che mi sono portato dentro tutto il giorno».

I SOCCORSI

Quando sul posto è arrivata l’ambulanza dell’Ares 118 per Tessicini non c’era davvero nulla da fare.

L’uomo è morto quasi certamente sul colpo, per la violenza dell’impatto. Allertati dagli operatori del 118 sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Palestrina e della stazione di San Cesareo che, di concerto con il comando della polizia locale di San Cesareo, hanno provveduto a chiudere il traffico sulla Casilina nelle due direzioni di marcia, dirottando le auto sulla SR 155.

Anche se la ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri. L’ipotesi valutando il punto d’impatto e i danni riportati dai due veicoli, è che il furgone stesse per svoltare in una via privata quando è sopraggiunta la moto e lo scontro è stato frontale. Sul luogo dell’incidente è arrivato il magistrato della Procura di Tivoli che ha sequestrato i mezzi coinvolti, ha verificato la regolarità dei documenti di circolazione ed ha disposto l’esame autoptico sulla salma della vittima.

Sono stati effettuati anche gli accertamenti tossicologici, di cui non si conosce ancora l’esito. La strada è rimasta interrotta per oltre tre ore, per consentire agli inquirenti di completare tutti i rilievi e alle squadre Anas di ripristinare la viabilità. Nonostante vivesse a Roma, dove gestiva una macelleria, Umberto Tessicini era particolarmente conosciuto in zona per la sua passione per le due ruote e i rapporti che intesseva con diversi moto club del territorio. Negli anni aveva partecipato a molti motoraduni estivi, sia in Italia che all’estero, in particolare a quello delle fragole di Nemi e alla moto tombolata che il motoclub Lupi Bianchi tiene a metà dicembre sul lago di Castel Gandolfo.

LA PASSIONE

Passione, quella delle moto, che coltivava fin da giovanissimo come testimoniano le fotografie che lo ritraggono, ad ogni età, con moto di ogni marca e di grande cilindrata. Come la grossa Honda nera che cavalcava ieri quando ha perso la vita scontrandosi con il furgone. Quella di ieri a San Cesareo è la settima vittima sulle strade di Roma e provincia dall’inizio dell’anno, l’ottava nell’area prenestina/casilina negli ultimi tre mesi: una striscia di sangue iniziata ad ottobre a Cave, con la morte di Emanuele Bangrazi (40 anni), seguita dalla coppia di coniugi Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi (37 anni) a Carchitti (Palestrina), Angelo Nardecchia (36 anni) tra Palestrina e Valmontone, Patrizia Miranda (59 anni) sulla via Pedemontana, a Palestrina, dove, poco dopo, ha perso la vita Fabio Macale fino ad Emanuel Barrassi, 42 anni, morto schiacciato dalla propria auto nella rampa del garage di casa a Carchitti.