Vino nel biberon per errore, la nonna ha confuso le bottiglie: bimbo di 4 mesi in coma etilico a Brindisi

Vino bianco al posto dell'acqua per preparare il latte in polvere a suo nipote di quatto mesi. Un errore, è l'ipotesi degli investigatori, commessa da una nonna di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, che ha fatto finire il piccolo in coma etilico. Ricoverato in rianimazione all'ospedale pediatrico di Bari, le sue condizioni sono in lieve miglioramento. A fare insospettire la nonna è stato il rifiuto del piccolo che dopo i primi sorsi avrebbe smesso di bere respingendo il biberon. A quel punto la donna si sarebbe accorta di non aver mescolato il latte in polvere con l'acqua. A farla sbagliare sarebbe stato il colore scuro della bottiglia in cui era contenuto il vino.

Vino nel biberon per errore

Subito dopo aver compreso l'errore, la nonna ha avvisato la mamma del piccolo che ha portato il bimbo al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi dove però è arrivato in coma etilico.

Sottoposto a una lavanda gastrica, è stato intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. La procura di Brindisi ha avviato un'indagine ma per i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana si è trattato di un incidente domestico. Dai riscontri dei militari non sono emersi altri elementi. L'affanno dovuto alle incombenze quotidiane, la necessità di preparare in fretta il biberon per il nipotino e la bottiglia scura avrebbero portato la donna a sbagliare. È stato lo stesso bimbo, rifiutandosi di continuare a bere, a rivelare che quel liquido non era latte.

Il segnale

Un segnale subito percepito dalla nonna che si è resa conto in pochi istanti quale fosse il vero contenuto della bottiglia da cui aveva prelevato il liquido credendo fosse acqua. La corsa in ospedale è stata immediata, dall'abitazione al pronto soccorso del Perrino. Qui il piccolo è stato preso in cura dai medici che con stupore hanno accertato il coma etilico di un bimbo di soli quattro mesi. Un quadro clinico che ha allarmato il personale sanitario e che ha portato al trasferimento del bimbo a Bari dov'è stato sottoposto a specifiche cure. Al momento la prognosi è riservata ma i medici sono fiduciosi perché le condizioni del piccolo migliorano. La notizia ha scatenato tante reazioni anche sui social dove molti manifestano comprensione per «il dispiacere» e «per quello che sta passando in queste ore» la famiglia, auspicando che «il piccolo possa presto riprendersi da questo brutto incidente».