Abruzzo, auto contro il guard-rail: morto un 49enne a Carsoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto contro guard-rail: un morto in un incidente stradale in Abruzzo. La vittima è Alessandro Stazzi di 49 anni, del Reatino. Il sinistro si è verificato nel territorio di Casoli, lungo la strada Turanense. Sembra che la vettura di Stazzi non abbia avuto collisioni con altri mezzi, prima di impattare contro il guard-rail.