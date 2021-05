Parma, incidente sul lavoro: operaio di 37 anni muore schiacciato da un contenitore per mangime

Un contenitore dal peso di diversi quintali pieno di mangime per animali lo avrebbe colpito in pieno, schiacciandolo ed uccidendolo all'istante. E', secondo una prima ricostruzione, la dinamica di un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera, intorno alle 21,30, costato la vita a un operaio di 37 anni originario della Basilicata. L'incidente è avvenuto in un'azienda di mangimi di Sorbolo, comune della bassa parmense. Oltre ai mezzi del 118 sono intervenuti i carabinieri e la medicina del lavoro che hanno messo sotto sequestro l'area.

