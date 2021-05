Morta sul lavoro a Prato, due indagati per il decesso di Luana

Primi sviluppi delle indagini legate alla morta di Luana D'Orazio. La procura di Prato ha aperto un'inchiesta sulla morte di Luana D'Orazio e ha iscritto in serata due persone nel registro degli indagati. Lo apprende l'agenzia Ansa da fonti inquirenti. Le iscrizioni sarebbero legate agli accertamenti tecnici che si stanno anche concentrando sulla valutazione del funzionamento dei dispositivi di sicurezza del macchinario tessile, un orditoio, in cui è rimasta incastrata la giovane operaia lunedì in una ditta di Montemurlo.

