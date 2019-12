Golf si spezza in due contro un platano: muore il passeggero, grave autista

L'auto letteralmente spezzata in due. Incidente mortale a Scorzè, in Pprovincia di Venezia, verso le 11 di oggi domenica 29 dicembre: una Golf GTi si è schiantata contro un platano, spezzandosi in due. Morto il passeggero, un uomo di 45 anni di Martellago, il conducente dell'auto è in gravi condizioni. Sul posto soccorsi e forze dell'ordine. Traffico rallentato.



