Giovedì 2 Maggio 2024, 12:48

La parola chiave è una sola: denaro. Ci sono solo questioni di soldi dietro l’omicidio di Margherita Ceschin, la pensionata di 72 anni picchiata e soffocata nel suo appartamento di via 28 Maggio a Conegliano la sera del 23 giugno scorso.

L'omicidio di Margherita Ceschin

Da una parte Enzo Lorenzon, l'ex marito della donna e mandante del delitto, che voleva togliere di mezzo la moglie per non pagare più l’assegno di mantenimento da 10mila euro al mese, e dall’altra la banda di dominicani che, con la promessa di ricevere un milione di euro in contanti più alcune case a Santo Domingo si sono trasformati in assassini.

Chiuse le indagini

Dettagli che emergono dall’avviso di chiusura indagini notificato dalla Procura di Treviso a Enzo Lorenzon, 79enne di Ponte di Piave, e ai dominicani Sergio Antonio Luciano Lorenzo (39 anni, considerato uno dei due autori materiali dell’omicidio) e Juan Maria Beltre Guzman (42, l’intermediario). Chiesta l’archiviazione per la compagna di Lorenzon, la dominicana Dileysi Guzman Lorenzo: l’obiettivo degli inquirenti è quello di sentirla come testimone a processo.

Gli imputati

Stralciate le posizioni di altri tre indagati (tra cui uno nuovo), per cui si procederà separatamente: si tratta di Josè Luis Mateo Garcia, il secondo esecutore materiale del delitto arrestato in Spagna lo scorso gennaio ed estradato ad aprile, Joel Luciano Lorenzo (fratello di Sergio Antonio, tuttora irreperibile, che la sera del delitto ha fatto da palo), e la fidanzata di Joel, Kendy Maria Rodriguez.