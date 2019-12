Si schianta con l'auto di servizio contro un guardrail: grave un vigilantes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 6:00, sulla statale 80, nel territorio di Piano D’Accio, in provincia di Teramo. Grave un vigilantes.Secondo una prima ricostruzione fatta da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto per fare tutti i rilievi del caso, un uomo, G.R., 39enne di professione guardia giurata, si è schiantato con l‘auto di servizio contro un guard rail in cemento. Per la violenza dell’impatto il vigilantes ha riportato un grave trauma cranico e delle fratture sia sugli arti inferiori che superiori. Per estrarlo dalle lamiere dell’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul luogo anche un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo, che dopo le prime cure hanno trasporto il ferito all’ospedale Mazzini. Per stabilire la causa dell’incidente indagano i carabinieri, anche se al momento l’ipotesi più accredita è quella del colpo di sonno