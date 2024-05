Fentanyl, cos'è la sostaza con cui hanno tagliato dell'eroina a Perugia: scatta l'indagine

La procura di Perugia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in relazione alla presenza di Fentanyl riscontrata come sostanza da taglio in una dose di eroina recuperata alcune settimane fa nella zona di Perugia. Spaccio di stupefacenti - secondo quanto risulta all'ANSA - l'ipotesi di reato che compare nel fascicolo, con il quale l'Ufficio guidato da Raffaele Cantone mira a svolgere indagini specifiche. «Sono preoccupato per quanto sta emergendo e voglio cercare di capire se si tratta di un fatto sporadico o se ci sono episodi analoghi», aveva detto il magistrato nei giorni scorsi subito dopo che era scattato l'allarme.

l Fentanyl nella dose di eroina è stato scoperto in un controllo a campione svolto nelle scorse settimane dall'Unità di strada del capoluogo umbro, gestita dalla cooperativa sociale Borgorete.

Minima la quantità del potente analgesico trovata nella dose: l'eroina era il 50%, poi c'erano anche codeina (30%) e diazepam (15%) oltre al 5% di Fentanyl. Il Sistema nazionale di allerta rapida coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga si è dunque attivato e dal ministero della Salute è partita una nota agli assessorati alla sanità di tutte le Regioni affinchè sollecitino le strutture che si occupano di dipendenze ad «informare le persone che fanno uso di sostanze dei gravissimi rischi per la salute». Si è messo quindi in moto il nuovo Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici che prevede l'invio dell'allerta anche a tutte le forze di polizia e a tutte le amministrazioni competenti affinché sia rafforzata la rete di monitoraggio territoriale e aumentata l'attenzione in tutti i settori potenzialmente esposti.

Fentanyl cos'è

Il Fentanyl è un oppioide sintetico 80 volte più potente della morfina. È usato come analgesico e come anestetico.

Come la morfina, è un farmaco utilizzato, sotto strettissimo controllo medico, per trattare il dolore in forma grave, specialmente in chirurgia, traumatologia e oncologia. Alcune volte, sempre su prescrizione medica, è utilizzato anche per trattare pazienti con patologie croniche dolorose, se resistenti ad altri oppioidi. Sono sufficienti, infatti, appena 3 milligrammi della sostanza per uccidere una persona.

Causa sedazione, sonnolenza, confusione mentale, miosi, nausea, vomito, costipazione, vertigini, e sintomi pericolosi come la depressione respiratoria, incoscienza, coma e morte.

Il fentanyl è nota anche come "droga degli zombie". La sua diffusione ha provocato negli Stati Uniti una vera e propria emergenza.