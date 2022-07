Incendio in autostrada: chiusa l'A4, evacuato il casello di Lisert

Allarme incendio nella zona del Carso, al confine tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, dove a causa delle fiamme è stato chiuso il casello autostradale di Lisert del'A4 che potrebbe anche essere evacuato a breve.

Secondo una prima ricostruzione, l'incendio sembra essersi originato lungo la linea ferroviaria che unisce Trieste e Monfalcone, obbligando Rete Ferroviaria Italiana a interrompere i collegamenti. Successivamente il rogo si è esteso a una vasta area boschiva. La colonna di fumo è visibile da Gorizia.

Traffico interrotto sull'autostrada A4

Autovie Venete ha predisposto la chiusura del tratto dell'autostrada A4 tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina.

Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili. Per fronteggiare l'incendio è stato richiesto anche l'intervento dei candair.

Rogo a Bolzano, evacuate famiglie

Proseguono i lavori di spegnimento dell'incendio boschivo scoppiato in mattinata sui pendii del Guncina a Bolzano. In via precauzionale alcune famiglie hanno lasciato le loro abitazioni, apprende l'ANSA. Ai lavori di spegnimento delle fiamme, che interessano una zona boschiva nell'immediate vicinanze del rione Gries, partecipa un elicottero austriaco. La settimana scorsa un altro rogo aveva distrutto due ettari di bosco sulle passeggiate di Sant'Osvaldo.