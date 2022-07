Caldo estremo, finestra aperta o chiusa? Le tre regole degli esperti per tenere la casa al fresco

Finestre aperte o chiuse? Di fronte alla nuova ondata di caldo che sta per investire l'Italia tornano i dubbi su quali siano i comportamenti corretti per mantenere al fresco la propria abitazione. Se infatti l'istinto più semplice sarebbe quello di aprire le finestre per "far entrare aria" e "ventilare", questa operazione compiuta nelle ore più calde potrebbe essere in realtà controproducente.

Ecco i consigli degli esperti per riuscire a mantenere la casa fresca anche di fronte all'ondata di calore limitando il più possibile l'uso del condizionatore.

Caldo, quando aprire le finestre?

CONTROLLA LA TEMPERATURA: La prima regola da seguire è guardare il termometro e capire se fa più caldo fuori che dentro. Nel caso in cui la temperatura sia maggiore all'esterno è bene chiudere le finestre così da non far entrare il caldo. Al contrario, se fuori c'è brezza (ad esempio la sera o la mattina presto) si possono aprire le finestre.

SEGUI GLI ORARI: Una buona abitudine è seguire gli orari: lasciare aperte le finestre la notte e la mattina presto, chiuderle nelle ore più calde e poi riaprirle la sera.

TENDE E PERSIANE: Un'altra regola importante per avere sempre la casa fresca è evitare il sole diretto all'interno: chiudere tende persiane e tende da sole, anche quando le finestre sono aperte. Le tende dovrebbero essere riflettenti o di colore chiaro.

FAI CIRCOLARE L'ARIA: Mentre le finestre sono aperte, bisogna assicurarsi che l'aria possa circolare intorno alla tua casa. Bisognerà dunque aprire più di una finestra e tutte le porte in modo che l'aria fresca venga spinta attraverso stanze diverse.