Caldo record, luglio da bollino rosso: punte oltre i 40°C da giovedì a domenica. Quanto durerà l'ondata di calore?

Ci avviciniamo a quella che sarà la bolla di calore più intensa della stagione e che si protrarrà fino alla fine del mese di luglio. Le temperature hanno già fatto registrare picchi altissimi in tutta Italia. Anche le ore serali, quelle in cui solitamente ci si rigenera dall'afa diurna, hanno fatto registrare valori superiori ai 25°C. Il record è stato raggiunto ad Alassio (Savona) dove il caldo delle ore notturne si è spinto fino a 30.5°C. Nonostante lo tsnunami di calore che ha investito il Belpaese fino a oggi, la situazione caldo è destinata a peggiorare ulteriormente da giovedì. Attesa una nuova massa d'aria rovente che abbraccerà tutto il bacino Mediterraneo da ovest a est entro il weekend.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS In Italia da domani bollino rosso in nove città CALDO L'afa aumenta, l'Europa soffoca I CONSIGLI Caldo estremo, finestra aperta o chiusa? L'ANALISI Omicron 5, ecco perché il caldo non ha frenato la nuova...

Troppo caldo al Tour de France, Pidcock si lancia in una fontana

Degrado di viale Trento, ecco le testimonianze di residenti e commercianti. L'appello al Comune

Nuova ondata

Fino a domani l'anticiclone africano si farà sentire di più sulle zone centrali e settentrionali europee. L'Italia verrà solo "sfiorata". Stando al meteo, le temperature continueranno a essere superiori a quelle che sono le classiche medie stagionali, ma non raggiungeranno i picchi estremi a cui siamo ormai abituati. Solo in alcune zone centrali tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio si dovrebbero registrare temperature di circa 39/40°C ma saranno casi isolati. Nel resto della penisloa ci si dovrebbe mantenere generalmente al di sotto dei 35/36°C.

Incendi in tutta Europa: raggiunti i 47 gradi in Portogallo. Londra dichiara l'emergenza nazionale

A partire da giovedì invece ci sarà un crescendo delle temperature. L'ondata di caldo dovrebbe raggiungere il suo massimo picco stagionale sabato e domenica, fino all'inizio della nuova settimana. In arrivo una nuova fiammata africana in risalita dall'entroterra algerino destinata a investira tutta la penisola italica. Da giovedì le temperature prossime ai 40°C interesseranno le zone interne della Sardegna, la costa tirrenica e le città della Val Padana. Entro il weekend e, probabilmente fino a lunedì e martedì, si toccheranno i 40°C da Nord a Sud.

Saranno da bollino rosso Torino, Milano, Piacenza, Mantova, Bologna, Ferrara, Padova, Verona, Firenze, Perugia, Terni, Roma, Napoli, Foggia, Cosenza. Al momento è ancora difficile dire quanto durerà l'intensa ondata di caldo in atto per quest'estate: gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che la massa d'aria rovente spinta verso l'Europa dall'Anticiclone Africano persisterà sull'Italia per tutta la prossima settimana.

Il caldo in Cina deforma le strade e scioglie edifici