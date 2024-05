Fentanyl, allarme in Veneto per la droga degli zombie: video choc alla stazione degli autobus. L'assessore Donazzan: «Pericolo per i giovani»

L'emergenza fentanyl, già tristemente nota negli Stati Uniti per le devastanti conseguenze, starebbe ora facendo capolino anche in Veneto. Un video sconvolgente fornito da Elena Donazzan, Assessore regionale all’Istruzione (FdI), a Tviweb mostra tre giovani in condizioni critiche nella zona della stazione degli autobus a San Donà di Piave. L'assessore ha espresso una forte preoccupazione e ha dichiarato l'intenzione di riunire le istituzioni locali per potenziare la vigilanza nelle scuole. «Ha ragione il Ministro della Giustizia Carlo Nordio: il fentanyl, chiamato anche “droga degli zombie”, rappresenta un grave pericolo per la nostra comunità e, in particolare, per i più giovani. Il fatto che stia trovando diffusione in Veneto mi preoccupa. Alcuni cittadini mi hanno segnalato casi di giovani assuntori in condizioni pietose, riversi su se stessi, appena oltre l’orario delle lezioni», ha dichiarato Donazzan.

Cos'è il Fentanyl (e il mix letale)

Il fentanyl è un oppioide sintetico di gran lunga più potente dell'eroina e della morfina.

Secondo la Drug Enforcement Administration (Dea) statunitense, è 100 volte più potente della morfina e 50 volte più potente dell'eroina. Questo farmaco, sebbene utilizzato legalmente per il trattamento del dolore, è spesso abusato illegalmente con conseguenze letali. Nel tempo hanno iniziato a circolare nuovi prodotti, unendo il fentanyl a droghe già note come la xilazina.

L'allarme nello scuole

Per affrontare questa emergenza, l'Assessore ha già contattato l’Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia, chiedendo di incrementare la vigilanza e promuovere campagne informative sui pericoli del fentanyl. «Va diffusa la consapevolezza del problema tra i giovani, aiutandoli a capire la gravità del fenomeno e chiedendo anche a loro di segnalare situazioni anomale, perché solo così si può fare prevenzione», ha sottolineato Donazzan. Ha anche invitato la comunità a riconoscere e contrastare la presenza di spacciatori che minacciano i giovani, esortando a mantenere alta l'attenzione su una vita sana e sicura. L'assessore ha inoltre annunciato l'intenzione di coinvolgere il prefetto di Venezia e la procura per affrontare con urgenza questa minaccia.