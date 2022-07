Treni sospesi sulla Roma-Firenze per un incendio, a Termini rtardi record fino a 190 minuti

Treni sospesi sulla linea Roma-Firenze. A causare il blocco del traffico ferroviario è stato un vasto incendio avvenuto ad Allerona scalo, nell'orvietano. Le fiamme, che hanno avvolto sterpaglie e ampie porzioni di bosco, ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, una squadra Aib regionale da Spoleto ed un'altra da Terni.

La circolazione delle Frecce era stata sospesa dalle 16.55 ma dalle 19 è ripartito il servizio. Sono molti comunque i disagi per chi viaggia su Intercity e regionali: lo comunica Trenitalia sul proprio sito avvisando che i treni potranno subire ritardi e variazioni di percorso. È stato attivato anche l'intervento con mezzi aerei. A causa delle fiamme e del denso fumo che sta interessando la ferrovia il traffico dei treni sulla direttissima è stato sospeso.

Ecco il comunicato di Trenitalia: le Ferrovie hanno reso noto che la circolazione ferroviaria è stata interrotta dalle 16.55 fra Chiusi e Orvieto sulla linea Alta velocità Firenze-Roma e su quella convenzionale per l'incendio in prossimità dei binari che sta interessando la zona. Sono coinvolti i treni AV sulla direttrice Torino-Salerno, per Venezia e Verona. Ritardi e cancellazioni - spiegano le Ferrovie - anche per i treni regionali sulla Roma-Firenze convenzionale. In attesa che sia autorizzata la ripresa della circolazione «Rfi e le imprese di trasporto coinvolte si sono attivate sul fronte dell'informazione e dell'assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell'offerta ferroviaria».