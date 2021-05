Funivia Mottarone, Eitan lascia la rianimazione: non è più in pericolo di vita

Eitan, il bambino di cinque anni unico sopravvissuto alla strage della funivia Stresa-Mottarone, non è più in pericolo di vita. Il piccolo, come si apprende da fonti mediche dell'ospedale Regina Margherita di Torino dov'era ricoverato, lascerà il reparto di rianimazione: «Le condizioni sono in significativo miglioramento e questa sera la prognosi è stata sciolta. È in costante miglioramento sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale», fa sapere l'ospedale. «Nella giornata di domani il bambino uscirà dalla Rianimazione e sarà trasferito in un reparto di degenza», concludono i medici.

Funivia Mottarone, Daniela Zuccoli (moglie di Mike Bongiorno): «Mio figlio era nella cabina mezz'ora prima che precipitasse»

Ultimo aggiornamento: 19:16

