Pakistan: sei bambini e due insegnanti bloccati nella funivia a quasi 300 metri di altezza

(LaPresse) Un'operazione di salvataggio è in corso in Pakistan, dove 8 persone, di cui 6 bambini e 2 insegnanti, si trovano da diverse ore su una funivia rimasta bloccata su un burrone a 274 metri da terra a Battagram, circa 200 chilometri a nord di Islamabad. Il gruppo si stava recando a scuola quando il mezzo si è bloccato intorno alle 7 ora locale, le 4 di stanotte in Italia. Sul posto è stato inviato un elicottero dell'esercito, ma i servizi di emergenza sono ostacolati dal forte vento. Il primo ministro pakistano ha definito l'incidente "davvero allarmante" e ha chiesto ai soccorritori di intervenire.