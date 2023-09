Domenica 10 Settembre 2023, 00:10

RIETI - ​Una cordata di imprenditori al lavoro per acquistare gli immobili messi in vendita dalla società “Funivia del Terminillo”. L’attesa per il bando di gara che il Comune di Rieti dovrà pubblicare per assegnare la gestione degli impianti di risalita risveglia i primi appetiti commerciali al Terminillo e così, a finire al centro dell’interesse di imprenditori già protagonisti di altri investimenti tuttora in corso nel territorio reatino, sono stati i cinque immobili messi in vendita da “Funivia”, a un costo che oscilla tra i 5 e i 6 milioni di euro per i primi quattro e di circa 3 milioni per l’ultimo, il cinema interno al residence “Tre Faggi”. Un piano di acquisto e riqualificazione che, nelle intenzioni degli acquirenti, coinvolgerebbe anche lo sfruttamento della stagionalità, non legata più quindi solo all’inverno - e al rischio dell’assenza di neve - ma anche agli altri periodi dell’anno.

Terminilluccio. Quali sono gli immobili di proprietà messi in vendita da “Funivia”? Si tratta, innanzitutto, della stazione di partenza e di quella d’arrivo della “Funivia del Terminiluccio” che, dai 1.625 metri di quota di Pian de’ Valli, fino al 2013 consentiva di raggiungere i circa 1.800 metri del monte Terminilluccio. La sede della stazione di partenza è situata all’ingresso di Pian de’ Valli: alla sua base si trovano una serie di spazi vuoti e abbandonati che affacciano direttamente su piazza Pian de’ Valli e che, negli anni d’oro del Terminillo, furono sede delle più svariate attività commerciali. Fino all’interruzione dell’attività della funivia, alla stazione di arrivo erano invece attivi un bar ed un ristorante: secondo quanto appreso da Il Messaggero, una prima intenzione da parte dei possibili acquirenti vedrebbe la possibilità di restituire vita alle funzioni di ristoro in cima al monte Terminiluccio, dando vita adì un ristorante gourmet.

La Capannaccia. Un altro degli immobili messi in vendita da “Funivia” è lo storico ristorante Capannaccia, situato al centro del crocevia degli impianti di risalita, tra la pista delle Carbonaie e la seggiovia quadriposto “Terminiluccio”. Quarto e penultimo immobile è la cosiddetta “casetta degli operai”, situata a via dei Villini, antistante la passeggiata commerciale e poco distante dall’ormai chiusa farmacia. Un immobile all’interno del quale, nel corso degli anni hanno risieduto sia parte del personale che degli imprenditori gestori del ristorante “Capannaccia” e per il quale la manutenzione necessaria non lascerebbe presagire interventi di grande impegno. Un discorso a parte riguarda il quinto e ultimo immobile posto in vendita, il cinema da 400 posti a sedere situato all’interno del residence “Tre Faggi” di Pian de’ Valli. Già cornice del “Terminillo Film Festival”, anche il cinema dei Tre Faggi appartiene alla società “Funivia”, la quale vorrebbe però individuare un diverso destino commerciale per la sala cinematografica terminillese, composta anche da una galleria sovrastante la platea. L’intenzione sarebbe di cedere il cinema a una realtà internazionale, focalizzata nella creazione e gestione di eventi cinematografici, così da valorizzare l’utilizzo della struttura e non relegarla a semplice spazio d’intrattenimento. Quanto costa comprare il cinema dei Tre Faggi? La cifra si aggira intorno ai 3 milioni di euro.