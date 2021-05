Funivia Mottarone, Eitan ha iniziato a mangiare. Medici: «Significativo miglioramento»

Il piccolo Eitan, il bambino di 5 anni unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone, registra «un miglioramento significativo e ha iniziato a mangiare alimenti morbidi». Sono le ultime notizie sullo stato di salute divulgate dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dove il piccolo è ricoverato. Ad una settimana dalla tragedia, che ha visto la morte di tutta la famiglia del piccolo (mamma, papà e fratellino più piccolo), oltre alle altre undici persone presenti sulla funivia, sembra si possa sperare sulla vita del paziente.

«Le condizioni di Eitan - viene detto - sono in significativo miglioramento ma la prognosi rimane riservata. Per la prima volta ha cominciato a mangiare alimenti morbidi e leggeri». Per ora il bimbo rimane in Rianimazione per precauzione, ma se non ci saranno complicazioni nei prossimi giorni verrà sciolta la prognosi. Accanto a sé ha sempre la zia Aya e la nonna arrivata da Israele nei giorni scorsi.

