Federico Dossena, malore in montagna: il manager muore e il suo cane lo veglia (e impedisce a chiunque di avvicinarsi)

Un malore improvviso durante un'escursione sui monti del Trentino della Val Rendena, nessuno che poteva aiutarlo, ma solo la sua cagnolina, Kelly, accanto fino alla fine. Così attaccata al padrone da ringhiare anche ai soccorritori per impedire a chiunque di avvicinarsi al suo padrone. E' morto così ieri il manager milanese Federico Dossena. Aveva 57 anni e da qualche anno si era trasferito a Polpenazze del Garda, in provincia di Brescia, dove viveva con sua moglie Paola. Dossena, direttore generale della società Ecopneus e una lunga carriera internazionale, si trovava sul sentiero 213 che da Pelugo porta al Carè Alto, in Trentino. Probabilmente un malore lo ha colto durante la passeggiata: intorno alle 10,30 altri escursionisti lo hanno trovato immobile sul sentiero e hanno chiamato il 112, ma nessuno di loro ha potuto avvicinarsi per capire se Dossena fosse ancora vivo perché Kelly, una meticcia di taglia media, ringhiava facendo da scudo al corpo. Stesso problema per i soccorritori, arrivati in elicottero da Trento: è stato necessario chiamare il servizio veterinario di zona, l'elicottero è tornato a Tione per caricare un veterinario che, a quel punto, è riuscito a sedare il cane con una iniezione. I medici, a quel punto, hanno solo potuto constatare che per Dossena non c'era più nulla da fare.

"Uno che lavora sodo, gira molto e ride parecchio", la breve bio con cui si presentava sui social.