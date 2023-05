Malore fatale in casa, Cleto Bucci muore a 49 anni: la compagna sente il tonfo ma non c'è stato nulla da fare

Stroncato da un attacco cardiaco a soli 49 anni. Anacleto Bucci è morto, la notte scorsa, a seguito di un improvviso malore che lo ha colto nella sua abitazione nel quartiere di Borgo Solestà ad Ascoli e che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Da quanto si apprende, Cleto – come tutti lo chiamavano e lo conoscevano – dopo aver accusato il malore, è caduto pesantemente a terra. È stata la sua compagna a sentire il tonfo e preoccupata ha raggiunto l’uomo che giaceva esanime a terra. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno provato a strappare alla morte il quarantanovenne ma, purtroppo, ogni tentativo si è dimostrato vano e al medico non è rimasto altro da fare che constatare l’avvenuto decesso.

Dipendente delle Poste, Cleto svolgeva il suo servizio ad Ancona.