Un malore improvviso stronca la giovane vita di Elena Bobeva, 14 anni. Aveva appena dato gli esami di terza media

Elena Arizala Bobeva se ne è andata improvvisamente. A quattordici anni. Per colpa di un malore, sul quale i medici cerceranno di far luce. È una comunità in lutto quella di Tamai (Pordenone), dove la morte della giovane, residente nel paese con i genitori e un fratello, ha lasciato un grande vuoto. Un'altra vita spezzata nel fiore di quegli anni e sull'uscio di quell'estate che per Elena doveva essere spensierata e leggera, dopo gli esami di terza media.

Concluso il percorso triennale all'istituto comprensivo di Porcia, per Elena stava per aprirsi la via del liceo classico al Leopardi Majorana di Pordenone.