Mercoledì 23 Agosto 2023, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 16:38

Madre e figlio insieme nell’ultimo viaggio. Si sono svolti ieri, martedì 22, alle 17 i funerali del giovane motociclista leccese, Andrea Persano, morto sabato sera nell’incidente stradale tra la sua moto e un’auto, sulla Lecce – San Cataldo. E per una tragica coincidenza, il rito funebre si è svolto insieme a quello della madre, Concetta Nicolella deceduta ieri dopo una lunga malattia.

I funerali a Santa Rosa

Si è condensata una nuvola di dolore nel pomeriggio nella chiesa di Santa Rosa a Lecce. Una nuvola divenuta una pioggia di lacrime per la scomparsa di Andrea Persano e di sua madre, Concetta Nicolella, 64 anni. Don Damiano Madaro ha celebrato il rito funebre congiunto dinanzi ad oltre duecento persone in un’atmosfera di grande tristezza. Familiari, parenti e amici si sono stretti in un unico abbraccio per dare l’ultimo saluto ad Andrea e Concetta, venuti a mancare a distanza di circa 24 ore l’uno dall’altro generando lo sgomento di una comunità intera.

Il 38enne, originario del Brindisino ma residente a Lecce, aveva perso la vita sabato scorso in seguito ad un incidente in moto avvenuto sulla strada provinciale che collega San Cataldo a Lecce, all’altezza dell’incrocio semaforizzato con via Roggerone. Il centauro era spirato a causa del tremendo impatto con una Hyunday Tucson gettando nello sconforto familiari e amici. La salma del giovane leccese, vittima dell’incidente mortale, era stata riconsegnata lunedì scorso alla famiglia, a seguito del nullaosta del medico legale e della Procura dopo gli accertamenti di rito.

Ma tragicamente anche il cuore della madre, provata da una lunga malattia oramai giunta alla stadio terminale, ha smesso di battere. Forse appena in tempo per salutare lo sfortunato figlio. A margine di una tragica coincidenza, madre e figlio sono stati uniti sino alla fine nell’ultimo viaggio verso l’eternità.