Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, ieri sera le premiazioni per l'impegno sociale a personalità e istituzioni

L’Associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia, presieduta da Stefano Lucchini e fortemente impegnata nella difesa dei diritti umani e nell’educazione delle giovani generazioni, ha premiato ieri sera nel tradizionale gala di beneficenza, intitolato quest’anno «Be the Hope», personalità e istituzioni particolarmente meritevoli per la propria attività in ambito sociale.

Ministero della Giustizia e Fs italiane: parte la fase operativa dell’accordo “Mi riscatto per il futuro”

La premiazione

Hanno ricevuto il “Premio Robert F. Kennedy Human Rights Italia 2023” la Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS per il suo impegno quotidiano nel dare supporto a chi si trova in una situazione di temporanea difficoltà economica e sociale nel quartiere milanese del Giambellino, la Fondazione Quartieri Spagnoli per un progetto sperimentale di rigenerazione delle funzioni e della destinazione dell’ex Istituto Montecalvario, in cui ha avviato la formazione di alcuni gruppi di giovani e donne verso esperienze di auto-imprenditorialità, le Ferrovie dello Stato Italiane per le iniziative socialmente inclusive rivolte a favorire la formazione professionale di persone in condizioni di marginalità e a contribuire al reinserimento dei detenuti nel tessuto civile e sociale, Gucci per l’impegno a favore della parità di genere, l’attenzione alle diversità, la promozione dei diritti umani in azienda e nella filiera.

Alla serata hanno partecipato, tra gli altri, Kerry Kennedy, settima figlia del Senatore Robert Francis Kennedy e Presidentessa Onoraria di RFK Italia, il conduttore e atleta Vittorio Brumotti, l’Onorevole Mara Carfagna, Antonella Centra, Executive Vice President, General Counsel, Corporate Affairs & Sustainability di Gucci, Marie-Claire Daveu, Chief Sustainability and Institutional Affairs Officer di KERING, il Rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo Luigi Di Maio, Patrizio Messina, Managing Partner Europe di Orrick, Letizia Moratti, Presidente Fondazione E4Impact, Fabrizio Palermo, Amministratore Delegato di Acea, Paolo Scaroni, Presidente di Enel, l’olimpionico azzurro Filippo Tortu.

Gli ospiti hanno ascoltato il racconto dei risultati e dei prossimi impegni dell’organizzazione, attiva dal 2007 nel campo dell’educazione ai diritti umani, dell’educazione civica e dell’advocacy con un programma di inclusione socio-lavorativa di migranti, rifugiati, richiedenti asilo e persone in stato di vulnerabilità.

Durante l’evento, si è tenuta un’asta di beneficenza condotta da Cristiano De Lorenzo, Direttore di Christie’s, per raccogliere fondi a favore delle attività dell’associazione.

Gli interventi

«In un momento internazionale così difficile abbiamo voluto richiamare nel titolo del nostro tradizionale evento la speranza, un concetto che ispira da sempre la nostra attività. L’impegno dell’associazione è infatti mirato, con l’aiuto di tanti amici in Italia e nel mondo, ad offrire un supporto concreto anche attraverso la difesa dei diritti umani – ha commentato Stefano Lucchini, Presidente della Robert F. Kennedy Human Rights Italia – I premiati di quest’anno rappresentano al meglio realtà aziendali e sociali che, attraverso la loro opera meritoria, agiscono per dare prospettive nuove ed opportunità in contesti difficili».

Luigi Ferraris, Amministratore Delegato del Gruppo FS ha dichiarato: «Siamo profondamente orgogliosi per questo prestigioso riconoscimento che premia “Mi riscatto per il futuro", un progetto nato dalla collaborazione con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per ribadire l’importanza di una pena riabilitativa e rieducativa, in una prospettiva di reinserimento sociale. Ad oggi, già i primi cinque detenuti della Casa di Reclusione di Milano Opera lavorano all’interno dei nostri uffici e delle nostre stazioni: l’obiettivo è coinvolgere un numero sempre maggiore di penitenziari».

Ernesto e Valentina Pellegrini, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della Fondazione Ernesto Pellegrini ONLUS hanno commentato: «Siamo onorati per questo riconoscimento che premia la nostra Fondazione da parte di una così prestigiosa Associazione Internazionale della quale condividiamo i valori che da 10 anni ci guidano nelle azioni a sostegno delle persone in difficoltà».

Rachele Furfaro, presidente di FOQUS-FONDAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI che ha ritirato il premio ha commentato: «Siamo onorati di ricevere questo Premio, intitolato al Senatore Kennedy, che ha rappresentato per intere generazioni un ideale di rinnovamento ed emancipazione. Non è scontato che i progetti che, con passione e fatica, molti di noi conduciamo nei territori della fragilità sociale, ricevano un’attenzione così incoraggiante. La Fondazione FOQUS, che mi piace ricordare essere stata fondata dal network di scuole attive ‘Dalla Parte dei bambini’, ha avviato per un programma di sviluppo a base educativa che sta conducendo insieme all’Accademia di Belle Arti e più di 20 imprese sociali, consorzi, cooperative, associazioni e società con cui vogliamo condividere questo riconoscimento».