Fedez, il Codacons risponde all'ultima querela: «Broccolino, se sei nullatenente non andare in Lamborghini a dare soldi ai poveri»

Continua la battaglia a colpi di denunce e video social tra Fedez e il Codacons. Lunedì è arrivata la notizia della querela per diffamazione e calunnia da parte del rapper, dopo che l'associazione dei consumatori aveva depositato un esposto alla Guardia di Finanza affinché indagasse sulle società facenti capo a Federico Lucia, che si era definito "nullatenente" in un'udienza del 2020 per una causa proprio con il Codacons.

Nel pomeriggio, la risposta del presidente dell'associazione, Carlo Rienzi, che ha risposto al marito di Chiara Ferragni con un video su Youtube.