Fedez, "flop" della beneficenza: metà dei soldi messi da lui. Tra bilanci “nascosti“ e agevolazioni fiscali, cosa non torna

Se la metà dei fondi che vanno in beneficenza viene elargito da chi ha promosso l’attività, probabilmente qualcosa non ha funzionato. E non è certamente uno scandalo considerarla un “flop”. Fedez nel 2022 ha raccolto 342 mila euro da devolvere a opere benefiche, ma più della metà (180.000 euro) li ha messi direttamente lui. Gli altri 10 mila provengono da erogazioni liberali, 139 mila sono legati alla raccolta fondi tramite sms solidale e 13 mila arrivano da un partner aziendale (non specificato). Tutto è documentato nel bilancio della Fondazione Fedez. Ci sono, però, alcuni benefici fiscali per chi dona. E che insospettiscono i più puntigliosi. Che tutta questa attività sia fatta per un ritorno di immagine?

Fedez, il Codacons risponde all'ultima querela: «Broccolino, se sei nullatenente non andare in Lamborghini a dare soldi ai poveri»